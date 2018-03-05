0
0
1069
Новости

Телефонный террорист "освободил" от занятий всех школьников Ростова-на-Дону

Добавить в избранное

13:05 05.03.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Во всех школах Ростова-на-Дону отменили уроки из-за телефонного террориста. Занятия возобновятся, когда завершатся проверки.

Аноним сообщил о минировании школы, но не уточнил, какой именно. В связи с этим было принято решение эвакуировать детей из всех учебных заведений и не держать их на улице, а отпустить по домам. Так корреспонденту ТАСС сказали в пресс-службе городской администрации.

Ранее в пресс-службе регионального управления МВД проинформировали, что в Ростове-на-Дону эвакуировали учащихся из одной гимназии после сообщения о бесхозном предмете. Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

23:45 05.03.2018
Неоязычники устроили погребальный костер под Кировом
0
0
23:15 05.03.2018
Трапм обвинил РФ, Китай и ЕС в финансовых потерях США
0
306
22:45 05.03.2018
Правящая партия Италии ушла в оппозицию после проигранных выборов
0
387
22:15 05.03.2018
Возможно Трапм посетит церемонию открытия посольства США в Иерусалиме
0
443
21:45 05.03.2018
Запуск ракеты-носителя "Союз" отложен до 9 марта
0
573
21:15 05.03.2018
Минобороны ФРГ хочет увеличить численность военный в Афганистане
0
603
20:45 05.03.2018
Президент РФ и президент Франции обсудили ситуацию в Сирии
0
691
20:15 05.03.2018
В Хьюстоне обсудят будущее нефтедобычи
0
1026
19:45 05.03.2018
Штраф за хулиганство в самолете повысят до 50 тыс. рублей
0
929
19:15 05.03.2018
По новым данным Росстат доходы россиян продолжают снижаться
0
736

Возврат к списку