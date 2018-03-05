Телефонный террорист "освободил" от занятий всех школьников Ростова-на-Дону

13:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Во всех школах Ростова-на-Дону отменили уроки из-за телефонного террориста. Занятия возобновятся, когда завершатся проверки.

Аноним сообщил о минировании школы, но не уточнил, какой именно. В связи с этим было принято решение эвакуировать детей из всех учебных заведений и не держать их на улице, а отпустить по домам. Так корреспонденту ТАСС сказали в пресс-службе городской администрации.

Ранее в пресс-службе регионального управления МВД проинформировали, что в Ростове-на-Дону эвакуировали учащихся из одной гимназии после сообщения о бесхозном предмете. Говорит Москва