Телефонный террорист "освободил" от занятий всех школьников Ростова-на-Дону
13:05 05.03.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Во всех школах Ростова-на-Дону отменили уроки из-за телефонного террориста. Занятия возобновятся, когда завершатся проверки.
Аноним сообщил о минировании школы, но не уточнил, какой именно. В связи с этим было принято решение эвакуировать детей из всех учебных заведений и не держать их на улице, а отпустить по домам. Так корреспонденту ТАСС сказали в пресс-службе городской администрации.
Ранее в пресс-службе регионального управления МВД проинформировали, что в Ростове-на-Дону эвакуировали учащихся из одной гимназии после сообщения о бесхозном предмете. Говорит Москва
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