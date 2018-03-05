В Москве общий прирост числа избирателей, прикрепившихся к участкам, не превышает 1%

15:26

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что в результате нововведений в избирательное законодательство, количество голосующих в столице граждан увеличилось крайне незначительно. При том, что в Москве живут примерно 1,7 млн граждан, прописанных в других регионах, общий прирост избирателей составил не более 1%. Горбунов отметил, что сообщения об огромном приросте числа избирателей в мегаполисе не соответствуют действительности. Глава сети многофункциональных центров госуслуг Москвы Елена Громова отметила, что за время подготовки к выборам не было отмечено каких-то эксцессов или серьезных очередей.