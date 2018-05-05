Грузия сможет вступить в НАТО, когда будет к этому готова - Столтенберг

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД стран НАТО выразили активную поддержку стремлению Грузии к вступлению в альянс. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД альянса.

"Министры выразили активную поддержку стремлению Грузии к вступлению в альянс", - сказал он.

"Грузия сможет вступить в НАТО, но для этого она должна быть готова, а также необходимо консенсусное решение [стран альянса]", - добавил Столтенберг.



