Пашинян: Революция в Армении уже состоялась

19:25 Регион: СНГ Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционный лидер Армении Никол Пашинян рассчитывает на победу на досрочных выборах и считает, что "революция в Армении уже состоялась". Об этом он заявил в воскресенье на митинге на площади Республики, передает корр. ТАСС.

"Революция в нашей стране состоялась. 3 из 4 фракций парламента заявили, что проголосуют за мою кандидатуру на пост премьер-министра страны. Правящая Республиканская партия не выдвинет кандидата", - отметил Пашинян.

"Есть большая вероятность, что наша победа 1 мая в парламенте страны станет юридическим фактом. Ваш кандидат станет главой кабмина страны", - добавил Пашинян.

В Армении с 13 апреля не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. 23 апреля на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян, а 25 апреля в парламенте распалась правящая коалиция после выхода из нее партии "Дашнакцутюн". Избрание премьера должно состояться в парламенте 1 мая, три парламентские фракции - блок "Царукян", "Дашнакцутюн" и "Елк" - уже объявили, что готовы проголосовать за кандидатуру Пашиняна. Правящая РПА не выдвинет своего кандидата.

Пашинян (депутат парламента от фракции "Елк") станет премьер-министром, если за него проголосуют 53 из 105 (простое большинство) депутатов однопалатного парламента. Фракция правящей Республиканской партии Армении обладает 58 местами в парламенте, "Елк" - девятью, "Дашнакцутюн" - семью. Еще 31 место у блока "Царукян".