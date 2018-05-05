Пашинян: Революция в Армении уже состоялась
19:25 29.04.2018 Регион: СНГ Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оппозиционный лидер Армении Никол Пашинян рассчитывает на победу на досрочных выборах и считает, что "революция в Армении уже состоялась". Об этом он заявил в воскресенье на митинге на площади Республики, передает корр. ТАСС.
"Революция в нашей стране состоялась. 3 из 4 фракций парламента заявили, что проголосуют за мою кандидатуру на пост премьер-министра страны. Правящая Республиканская партия не выдвинет кандидата", - отметил Пашинян.
"Есть большая вероятность, что наша победа 1 мая в парламенте страны станет юридическим фактом. Ваш кандидат станет главой кабмина страны", - добавил Пашинян.
В Армении с 13 апреля не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. 23 апреля на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян, а 25 апреля в парламенте распалась правящая коалиция после выхода из нее партии "Дашнакцутюн". Избрание премьера должно состояться в парламенте 1 мая, три парламентские фракции - блок "Царукян", "Дашнакцутюн" и "Елк" - уже объявили, что готовы проголосовать за кандидатуру Пашиняна. Правящая РПА не выдвинет своего кандидата.
Пашинян (депутат парламента от фракции "Елк") станет премьер-министром, если за него проголосуют 53 из 105 (простое большинство) депутатов однопалатного парламента. Фракция правящей Республиканской партии Армении обладает 58 местами в парламенте, "Елк" - девятью, "Дашнакцутюн" - семью. Еще 31 место у блока "Царукян".
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