Церковь имеет право на нравственную оценку политиков - патриарх Кирилл
11:32 30.04.2018 Источник: Известия
Церковь должна давать честную оценку действий политиков, в случае если они могут навредить людям. При этом сама церковь в политику не вмешивается.
«Религия и политика не могут быть двумя сторонами одной медали, это явления совершенно разного порядка», — пояснил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью албанским СМИ.
«Но я глубоко убежден, что церковь имеет право на нравственную оценку той или иной политики, тех или иных политических деятелей», — сказал он (цитата по ТАСС).
Патриарх впервые в истории посетил Албанию. В ходе поездки он встретился с предстоятелем Албанской православной церкви архиепископом Анастасием. Известия
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