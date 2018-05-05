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Новости

О слиянии объявили два крупнейших американских сотовых оператора

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12:32 30.04.2018 Источник: РБК

Два крупнейших американских оператора сотовой связи — компании T-Mobile и Sprint (занимают третье и четвертое места в списке крупнейших операторов сотовой связи США) — договорились о слиянии. Об этом главный исполнительный директор T-Mobile Джон Леджер, который, по соглашению, должен будет возглавить объединенную компанию, рассказал на своей официальной странице в Twitter.

Для этого компания во главе с Леджером, по его словам, наймет тысячи новых сотрудников. Общенациональная сеть, как полагает исполнительный директор T-Mobile, будет позиционировать США как лидера в обеспечении 5G-связи.  РБК

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