О слиянии объявили два крупнейших американских сотовых оператора
12:32 30.04.2018 Источник: РБК
Два крупнейших американских оператора сотовой связи — компании T-Mobile и Sprint (занимают третье и четвертое места в списке крупнейших операторов сотовой связи США) — договорились о слиянии. Об этом главный исполнительный директор T-Mobile Джон Леджер, который, по соглашению, должен будет возглавить объединенную компанию, рассказал на своей официальной странице в Twitter.
Для этого компания во главе с Леджером, по его словам, наймет тысячи новых сотрудников. Общенациональная сеть, как полагает исполнительный директор T-Mobile, будет позиционировать США как лидера в обеспечении 5G-связи. РБК
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