Командование украинской армии вскрыло факты продажи оружия криминалитету - разведка ЛНР
16:12 30.04.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разведка провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) получила в распоряжение информацию комиссии штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Луганск", которая установила многочисленные кражи оружия украинскими военнослужащими для последующей продажи участникам преступных организаций. Об этом в понедельник сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Проверка в войсках проходила в связи с переформатированием так называемой антитеррористической операции в операцию объединенных сил. "В связи с этим с 29 апреля 2018 года в подразделениях 54-й отдельной механизированной бригады работала комиссия штаба ОТГ "Луганск" для проверки организации учета и наличия вооружения и военной техники, - рассказал Марочко. - Подтверждены утрата и умышленные кражи оружия для продажи его криминальным группировкам".
Он добавил, что по данным разведки ЛНР, с 1 по 31 мая командование украинских сил планирует провести кампанию по розыску дезертиров. "Их количество только в оперативно- тактической группировке "Луганск" достигло более 500 человек", - уточнил представитель оборонного ведомства.
В начале апреля в Генеральной прокуратуре Украины сообщали, что сотрудники правоохранительных органов в 2017 году открыли 468 уголовных дел по статье "Дезертирство". В ведомстве отметили, что в 2016 году на Украине возбуждено 430 таких производств.
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