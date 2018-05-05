Федеральные телеканалы не показали митинг в поддержку Telegram
12:31 01.05.2018 Источник: НГ-Online
Российские федеральные телеканалы не стали освещать прошедший 30 апреля в центре Москвы митинг против блокировки Telegram и за свободный интернет. По данным «Медиалогии», в выпусках новостей за 30 апреля эту акцию не упоминали.
В Москве на акции присутствовали более 12 тысяч человек. Такие цифры приводит движение «Белый счетчик». Сегодня акция в поддержку Telegram и свободного интернета должна пройти в Петербурге.
В середине апреля руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи объявил в своем официальном канале, что отказывается от использования Telegram с целью защиты национальных интересов и борьбы с монополией мессенджера. Пользователям Telegram предлагается читать сообщения Хаменени в мессенджерах Soroush и Gap иранской разработки.
В конце прошлого года иранские власти заблокировали Telegram, а также Instagram. Такое решение было принято Высшим советом безопасности Ирана для поддержания общественного порядка после того, как в ряде крупных иранских городов прошли акции протеста в связи с экономической ситуацией в стране. В середине января мессенджер был разблокирован.
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