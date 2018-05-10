Украинский телеканал назвал Порошенко участником подписания капитуляции Германии
08:20 10.05.2018 Источник: Lenta.ru
Украинский телеканал «Прямой» сообщил в прайм-тайме, что президент страны Петр Порошенко участвовал в подписании акта о капитуляции Германии во Второй мировой войне. На это обратил внимание один из пользователей Facebook.
Он опубликовал снимок с экрана, на котором шел сюжет об акции «Первая минута мира». В титре указывалось: «Акция "Первая минута мира", посвященная моменту, когда Германия подписала капитуляцию при участии президента Петра Порошенко».
«Что, и Порошенко тоже? Только этого не хватало!» — написал по-немецки пользователь Facebook.
Акт о безоговорочной капитуляции Германских вооруженных сил был подписан ночью 7 мая во французском Реймсе, а затем еще раз в ночь на 9 мая в немецком Карлсхорсте. Со стороны союзников в подписании участвовали СССР, Великобритания, США и Франция. Lenta.Ru
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