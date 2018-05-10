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Новости

Госдума рассмотрит законопроект об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции

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11:05 10.05.2018 Источник: Эхо Москвы

В Госдуму сегодня будет внесен законопроект об административной ответственности для тех, кто вовлекает несовершеннолетних в несанкционированные акции, — заявил депутат-единорос Андрей Исаев.

Предлагается наказывать организаторов акции штрафом до полумиллиона рублей или арестом на 15 суток.  Эхо Москвы

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