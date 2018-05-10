0
0
75
Новости

В Германии суд запретил учительнице приходить в школу в хиджабе

Добавить в избранное

11:20 10.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

Суд в Германии не поддержал иск учительницы младших классов, которая попыталась оспорить закон, не позволяющий госслужащим в Берлине приходить на работу в одежде с религиозной символикой.

Суд по трудовым вопросам пришел к выводу, что закон, обязывающий учителей, полицейских и работников суда избегать подобной демонстрации своей религиозности, соответствует конституции страны.

Все 16 земель Германии самостоятельно решают, можно ли разрешать учительницам приходить в школу в хиджабе. Три года назад немецкий конституционный суд отменил полный запрет на их ношение, сославшись на свободу вероисповедания.

По всей стране запрещено надевать на работу паранджу, но решение вопроса о ношении хиджабов, которые не закрывают лицо, власти земель принимают самостоятельно. После решения конституционного суда каждая земля приняла собственный закон в отношении учителей-мусульман.

Учительница в Берлине проработала в начальной школе всего один день, после чего ее перевели в колледж, где ей позволено носить хиджаб.  Русская служба Би-би-си

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:32 10.05.2018
В поясе Койпера обнаружен астероид, который не мог там образоваться
0
61
11:05 10.05.2018
Госдума рассмотрит законопроект об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции
0
103
11:00 10.05.2018
В День Победы ВСУ 36 раз обстреляли ДНР
0
117
10:32 10.05.2018
Израиль предупредил Россию о военной операции в САР
0
149
10:20 10.05.2018
РФ должна выплатить Украине почти $160 млн за потерянные активы - суд в Гааге
0
343
10:05 10.05.2018
Студент колледжа в Барабинске открыл стрельбу и покончил с собой
0
172
10:00 10.05.2018
Ассанж остается в полной изоляции от внешнего мира
0
206
09:32 10.05.2018
Джина Хаспел много лет работала в России под прикрытием
0
253
09:20 10.05.2018
Российские вузы упрочили позиции в международном рейтинге THE
0
196
09:05 10.05.2018
Трамп и Ким Чен Ын вероятнее всего встретятся в Сингапуре - СМИ
0
231

Возврат к списку