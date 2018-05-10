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Российская ассоциация Героев предложила выдвинуть Путина на Нобелевскую премию мира

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17:00 10.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская ассоциация Героев предложила выдвинуть президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил в четверг президент ассоциации, председатель комитета Госдумы по обороне, Герой России, бывший командующий ВДВ и Герой России Владимир Шаманов.

"Российская общественная организация, объединяющая Героев Советского Союза, Российской Федерации, полных кавалеров орденов Славы выступает с инициативой совместно с руководством "Бессмертного полка" организовать сбор подписей ведущих общественных и политических организаций о выдвижении Владимира Владимировича Путина на Нобелевскую премию мира", - сказал Шаманов на открытии выставки в Госдуме "Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества. Бессмертный полк". "Присоединяйтесь! Путин - наш лидер, и он - лидер "Бессмертного полка", - обратился Шаманов к гостям экспозиции.

Парламентарий также отметил, что Путин уже не первый год лично участвует в шествии "Бессмертного полка". "Безусловно, олицетворением становящегося международного движения "Бессмертный полк" является наш национальный лидер Владимир Путин", - добавил он.

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