Российская ассоциация Героев предложила выдвинуть Путина на Нобелевскую премию мира

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская ассоциация Героев предложила выдвинуть президента РФна Нобелевскую премию мира. Об этом заявил в четверг президент ассоциации, председатель комитета Госдумы по обороне, Герой России, бывший командующий ВДВ и Герой России"Российская общественная организация, объединяющая Героев Советского Союза, Российской Федерации, полных кавалеров орденов Славы выступает с инициативой совместно с руководством "Бессмертного полка" организовать сбор подписей ведущих общественных и политических организаций о выдвижении Владимира Владимировича Путина на Нобелевскую премию мира", - сказал Шаманов на открытии выставки в Госдуме "Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества. Бессмертный полк". "Присоединяйтесь! Путин - наш лидер, и он - лидер "Бессмертного полка", - обратился Шаманов к гостям экспозиции.Парламентарий также отметил, что Путин уже не первый год лично участвует в шествии "Бессмертного полка". "Безусловно, олицетворением становящегося международного движения "Бессмертный полк" является наш национальный лидер Владимир Путин", - добавил он.