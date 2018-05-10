Российская ассоциация Героев предложила выдвинуть Путина на Нобелевскую премию мира
17:00 10.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская ассоциация Героев предложила выдвинуть президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил в четверг президент ассоциации, председатель комитета Госдумы по обороне, Герой России, бывший командующий ВДВ и Герой России Владимир Шаманов.
"Российская общественная организация, объединяющая Героев Советского Союза, Российской Федерации, полных кавалеров орденов Славы выступает с инициативой совместно с руководством "Бессмертного полка" организовать сбор подписей ведущих общественных и политических организаций о выдвижении Владимира Владимировича Путина на Нобелевскую премию мира", - сказал Шаманов на открытии выставки в Госдуме "Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества. Бессмертный полк". "Присоединяйтесь! Путин - наш лидер, и он - лидер "Бессмертного полка", - обратился Шаманов к гостям экспозиции.
Парламентарий также отметил, что Путин уже не первый год лично участвует в шествии "Бессмертного полка". "Безусловно, олицетворением становящегося международного движения "Бессмертный полк" является наш национальный лидер Владимир Путин", - добавил он.
Новости
- 13:20 10.05.2018
- Россия завершила поставку в КНР первого комплекта С-400
- 10:32 10.05.2018
- Израиль предупредил Россию о военной операции в САР
- 09:00 10.05.2018
- ПВО Сирии сбили десятки израильских ракет - SANA
- 07:20 10.05.2018
- Израиль ответил на ракетные удары иранских сил
- 13:32 30.04.2018
- "Адмирал Кузнецов" получит систему ПВО большой дальности "Полимент-Редут"
- 09:00 30.04.2018
- СМИ сообщили об "атаке врагов" на сирийские военные базы
- 10:04 28.04.2018
- Истребители ВВС США едва не столкнулись в небе над Британией
- 14:32 26.04.2018
- НАТО и США предлагают Анкаре альтернативы покупке российских С-400
- 12:00 26.04.2018
- Морская пехота США оказалась в уязвимом положении - генерал
- 09:32 26.04.2018
- В Пентагоне назвали слухами сообщения о доставленных из Сирии в РФ ракетах США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать