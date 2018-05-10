Алексея Малобродского госпитализируют в больницу после инфаркта

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врачи скорой помощи госпитализируют экс-гендиректора "Гоголь-центра"после инфаркта в 20-ю ГКБ Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда."По клиническим показаниям и объективным методам обследования обвиняемому Малобродскому рекомендована госпитализация в стационарное учреждение, а именно в ГКБ номер 20 Москвы", - сказала пресс-секретарь судаМалобродский обвиняется по делу о хищении бюджетных средств Минкультуры РФ, в четверг ему стало плохо на заседании суда.