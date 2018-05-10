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Алексея Малобродского госпитализируют в больницу после инфаркта

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17:40 10.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врачи скорой помощи госпитализируют экс-гендиректора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского после инфаркта в 20-ю ГКБ Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда.

"По клиническим показаниям и объективным методам обследования обвиняемому Малобродскому рекомендована госпитализация в стационарное учреждение, а именно в ГКБ номер 20 Москвы", - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Малобродский обвиняется по делу о хищении бюджетных средств Минкультуры РФ, в четверг ему стало плохо на заседании суда.

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