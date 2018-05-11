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Новости

Юлия Самойлова не прошла в финал "Евровидения"

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07:00 11.05.2018

Певица Юлия Самойлова, которая представляет Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Лиссабоне, не прошла в финал.

Самойлова выступила под шестым номером с песней «I Won’t Break». Ей не хватило голосов зрителей и профессионального жюри.

Во втором полуфинале участвовали представители восемнадцати стран, в финал конкурса вышли десять — исполнители из Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины.

По итогам первого полуфинала, состоявшегося в среду, в финал вышли представители Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы. 

Вера Цветкова

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