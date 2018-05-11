Суд оставил без движения жалобу Telegram на немедленную блокировку
14:12 11.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Таганский суд Москвы оставил без движения жалобу мессенджера Телеграм на немедленную блокировку. Представителям сервиса дан срок до 4-го июня на исправление жалобы.
Напомним, Роскомнадзор безуспешно пытается заблокировать мессенджер на территории России уже почти месяц. Эхо Москвы
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