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Суд оставил без движения жалобу Telegram на немедленную блокировку

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14:12 11.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Таганский суд Москвы оставил без движения жалобу мессенджера Телеграм на немедленную блокировку. Представителям сервиса дан срок до 4-го июня на исправление жалобы.

Напомним, Роскомнадзор безуспешно пытается заблокировать мессенджер на территории России уже почти месяц.  Эхо Москвы

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