0
0
93
Новости

Из законопроекта о контрсанкциях решили убрать запрет на импорт лекарств

Добавить в избранное

16:32 11.05.2018 Источник: РБК

Авторы законопроекта об ответе России на американские санкции решили исключить из него ​запрет на импорт в страну лекарств из США и стран, поддержавших введенные ими ограничения, а также убрать из документа пункт о ​запрете работы в России иностранных специалистов. 

Об этом РБК рассказала доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман​, которая присутствовала на заседании Совета по законотворчеству при председателе Госдумы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:12 11.05.2018
На Малобродского в больнице снова надели наручники
0
17
17:00 11.05.2018
Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату - источник
0
56
16:12 11.05.2018
Подготовка встречи Путина и Трампа застопорилась - Ушаков
0
122
16:00 11.05.2018
Более 85% жителей Армении считают, что "бархатная революция" не была навязана извне
0
134
15:32 11.05.2018
Отказ от поставок С-300 в Сирию не связан с визитом Нетаньяху в РФ - Песков
0
210
15:12 11.05.2018
Главам компаний, исполняющим санкции США в РФ, может грозить до 6-7 лет тюрьмы
0
240
15:00 11.05.2018
Минобрнауки могут разделить на два ведомства - депутат
0
222
14:32 11.05.2018
Спецслужбы РФ предотвратили теракт на акции "Бессмертный полк" в Москве
0
250
14:12 11.05.2018
Суд оставил без движения жалобу Telegram на немедленную блокировку
0
263
14:00 11.05.2018
Путин не рассматривает идею о возможности трех президентских сроков подряд - Песков
0
282

Возврат к списку