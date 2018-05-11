Из законопроекта о контрсанкциях решили убрать запрет на импорт лекарств
16:32 11.05.2018 Источник: РБК
Авторы законопроекта об ответе России на американские санкции решили исключить из него запрет на импорт в страну лекарств из США и стран, поддержавших введенные ими ограничения, а также убрать из документа пункт о запрете работы в России иностранных специалистов.
Об этом РБК рассказала доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман, которая присутствовала на заседании Совета по законотворчеству при председателе Госдумы.
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