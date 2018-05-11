Из законопроекта о контрсанкциях решили убрать запрет на импорт лекарств

16:32 Источник: РБК

Авторы законопроекта об ответе России на американские санкции решили исключить из него ​запрет на импорт в страну лекарств из США и стран, поддержавших введенные ими ограничения, а также убрать из документа пункт о ​запрете работы в России иностранных специалистов.

Об этом РБК рассказала доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман​, которая присутствовала на заседании Совета по законотворчеству при председателе Госдумы.