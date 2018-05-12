В России может подорожать бензин - ФАС
08:40 12.05.2018
Федеральная антимонопольная служба заявила, что в России может подорожать бензин. В таком случае необходимо будет снизить акцизы. Из-за этого ведомство предложило Министерству финансов обсудить гибкие акцизы на топливо. Об этом в пятницу, 11 мая, заявил глава ФАС Игорь Артемьев.
«Мы предложили министру финансов Антону Силуанову нашу идею возродить - так называемых плавучих акцизов, когда после пересечения определенной отметки на мировом рынке - ну, $90 за баррель, акцизы соответственно уменьшаются», - сказал он.
Артемьев добавил, что сейчас цены на топливо на внутреннем рынке 16% ниже экспортной альтернативы.
В начале февраля в ФАС рассказали, что ведомство взяло под контроль процесс образования и повышения розничных отпускных цен на бензин. ТК Звезда
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