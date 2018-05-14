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Новости

США пригрозили компаниям из ЕС санкциями за сотрудничество с Ираном

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08:48 14.05.2018 Источник: РОСБАЛТ

Власти США могут ввести санкции против компаний из Евросоюза, которые будут сотрудничать с Ираном после выхода Вашингтона из ядерной сделки. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он выразил надежду, что «страны Европы поймут, что в их интересах согласиться с позицией Штатов по Ирану», передает Reuters. Президент США Дональд Трамп решил разорвать соглашение по иранской ядерной программе 8 мая.

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