США пригрозили компаниям из ЕС санкциями за сотрудничество с Ираном
08:48 14.05.2018 Источник: РОСБАЛТ
Власти США могут ввести санкции против компаний из Евросоюза, которые будут сотрудничать с Ираном после выхода Вашингтона из ядерной сделки. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он выразил надежду, что «страны Европы поймут, что в их интересах согласиться с позицией Штатов по Ирану», передает Reuters. Президент США Дональд Трамп решил разорвать соглашение по иранской ядерной программе 8 мая.
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