0
0
53
Новости

Большинство россиян не видит для себя особых проблем из-за санкций - опрос

Добавить в избранное

09:20 14.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Согласно опросу «Левада-центра», большинство россиян (80%) не видят для себя и своих семей особых проблем из-за антироссийских санкций Запада. Лишь 3% респондентов считают, что западные санкции создали для их жизни «очень серьезные проблемы», а 15% заявили, что санкционное давление на Россию привело к «довольно серьезным проблемам».  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:05 14.05.2018
Глава Минфина заявил об отсутствии планов повышения НДФЛ
0
79
09:00 14.05.2018
Российские комплексы "Уран" смогут изменить баланс сил в военных конфликтах - СМИ
0
112
08:48 14.05.2018
США пригрозили компаниям из ЕС санкциями за сотрудничество с Ираном
0
112
08:40 14.05.2018
Respekt: Шпион Скрипаль общался со спецслужбами Чехии
0
118
08:36 14.05.2018
В Иерусалиме пройдет открытие посольства США
0
120
08:24 14.05.2018
Глава британской контрразведки предупредил Россию о грядущей изоляции
0
178
08:12 14.05.2018
Израиль готовится к прорыву ста тысяч палестинцев из Газы
0
157
08:00 14.05.2018
Российские военные похвалили пилотов ВВС США за корректное сопровождение Ту-95
0
164
07:48 14.05.2018
ЕСПЧ готов рассмотреть ситуацию с блокировкой Telegram в России
0
169
07:36 14.05.2018
Пропалестинская декларация провалилась из-за раскола в ЕС
0
202

Возврат к списку