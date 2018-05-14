Большинство россиян не видит для себя особых проблем из-за санкций - опрос
09:20 14.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Согласно опросу «Левада-центра», большинство россиян (80%) не видят для себя и своих семей особых проблем из-за антироссийских санкций Запада. Лишь 3% респондентов считают, что западные санкции создали для их жизни «очень серьезные проблемы», а 15% заявили, что санкционное давление на Россию привело к «довольно серьезным проблемам». Эхо Москвы
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