Юношеский футбольный Кубок Льва Бурчалкина достался "Вильярреалу"
12:29 14.05.2018
Победителем III Международного детско-юношеского турнира на Кубок Льва Бурчалкина с участием известных футбольных клубов, организованного Концерном ВКО «Алмаз-Антей», стала испанская команда «Вильярреал».
Турнир, устроенный в Санкт-Петербурге в преддверии чемпионата мира 2018, проходил на стадионе «Алмаз – Антей» с 11 по 13 мая. За престижный Кубок боролись юные футболисты не старше 13 лет, представляющие известные футбольные клубы России и мира среди которых: «Бока Хуниорс» (Аргентина, Буэнос-Айрес), ЦСКА (Москва), «Рома» (Италия, Рим), «Краснодар» (Краснодар), «Вильярреал» (Испания, Вильярреал), «Зенит» (Санкт-Петербург), МТК (Венгрия, Будапешт) и «Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург).
В финальном матче встретились испанская команда «Вильярреал» и аргентинская «Бока Хуниорс». Игра шла предельно напряженно и практически на равных. Однако на последних минутах второго тайма испанцами был забит гол, определивший исход соревнований.
На церемонии закрытия призами были отмечены все участники состязаний. Концерн ВКО «Алмаз-Антей» предусмотрел памятные подарки для юных футболистов, отличившихся в игре. Кульминацией церемонии награждения стало вручение Кубка Льва Бурчалкина под залпы фейерверков испанскому «Вильярреалу». Участников турнира награждали почетные гости церемонии, среди которых сын легендарного форварда «Зенита» Максим Бурчалкин и Генеральный консул Венгрии Габор Надь, - сообщает пресс-служба Концерна "Алмаз – Антей"
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