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NYT сообщила о тайной встрече Скрипаля с эстонскими спецслужбами

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13:32 14.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СМИ узнали о тайной встрече Сергея Скрипаля с эстонскими спецслужбами. Как сообщает The New York Times, экс-полковник ГРУ общался с агентами в 2016 году, а организацией визита занимались британские спецслужбы.

Накануне источники издания Respekt рассказали о подобном визите в Прагу. В 2012 году Сергей Скрипаль встречался с представителями чешских спецслужб, он помогал раскрывать сеть российских зарубежных агентов.

Экс-полковник ГРУ и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в английском Солсбери. Женщину уже выписали из больницы, её отец тоже идёт на поправку. Лондон обвиняет Москву в причастности к инциденту, в России категорически отрицают это и требуют весомых доказательств.  Говорит Москва

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