Запись детей в проект «Московская смена» открывается 25 мая
15:19 14.05.2018
В российской столице в ближайшее время стартует традиционная программа «Московская смена», которая позволит обеспечить летний отдых детям в возрасте 7-14 лет в 247 особых центрах дневного пребывания. По словам главы московского департамента культуры Александра Кибовского, полезным и безопасным отдых юных горожан позволит сделать работа 4000 педагогов и 400 медиков. Все участники программы будут каждый день получать трехразовое питание, кроме того, предусмотрена и специальная образовательная программа - занятия спортом, уроки профориентации и тематические мастер-классы. Воспитанники также смогут бесплатно посетить такие интересные места как зоопарк, планетарий, Государственный исторический музей, Музеи Московского Кремля, Дарвиновский музей, «Москвариум», «Мастерславль», Театр кошек Юрия Куклачева, театр «Уголок дедушки Дурова» - всего в проекте участвуют 26 музеев, семь театров. В нынешнем году время работы центров, участвующих в «Московской смене» продлено на час – в будни они будут открыты с 09:00 до 19:00.
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