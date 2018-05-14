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Путин 15 мая примет участие в открытии моста через Керченский пролив

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15:32 14.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Путин примет участие в открытии моста через Керченский пролив. Торжественная церемония состоится завтра, сообщили в пресс-службе Кремля.

Автомобильное движение по мосту запустят на следующий день, в среду.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, считается самым протяжённым в России, его длина — 19 километров. Строительство объекта началось в феврале 2016 года.   Говорит Москва

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