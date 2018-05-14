В США повредили картину Пикассо стоимостью $70 млн
16:32 14.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В США повредили картину Пабло Пикассо стоимостью 70 млн долларов. Американский миллиардер Стив Уинн решил продать автопортрет художника «Моряк», но ему пришлось снять лот с аукциона Christie’s. Полотно отправили на реставрацию.
Стив Уинн отказался раскрывать обстоятельства случившегося и комментировать степень ущерба. Говорит Москва
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