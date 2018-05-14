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РФ, Иран и Турция считают необходимым продолжать борьбу с терроризмом в Сирии - Лавреньтьев

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20:15 14.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны-гаранты перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция) понимают необходимость борьбы с террористами в Идлибе. Об этом сообщил на пресс-конференции спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию, глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

"У нас среди стран-гарантов присутствует общее понимание дальнейших шагов. Конечно же, [речь идет] о необходимости продолжения борьбы с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС), в том числе и в Идлибе, где к настоящему времени скопилось действительно большое количество террористических группировок", - рассказал Лаврентьев.

По его словам, работа там предстоит еще очень большая и трудоемкая. "Но тем не менее части пути мы тоже должны будем пройти если не в ближайшем будущем, то в ближайшей обозримой перспективе", - сказал он.

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