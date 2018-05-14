0
0
32
Новости

Госдеп США опроверг заявление о расширение полномочий своего спецпредставителя по Украине

Добавить в избранное

23:15 14.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщения СМИ о том, что спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру якобы расширили полномочия, не соответствуют действительности, сфера его ответственности остается прежней. Об этом сообщил корр. ТАСС представитель Госдепартамента.

"Они [публикации] не соответствуют действительности. Волкер продолжает выполнять роль спецпредставителя по Украине, и его мандат остается прежним. Политика США заключается в полном восстановлении территориальной целостности Украины", - отметил сотрудник внешнеполитического ведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

22:45 14.05.2018
Министр обороны Израиля приказал действовать "с максимальной решительностью" в Газе
0
94
22:15 14.05.2018
РФ призывает США искать мирные решения по Сирии в открытой дискуссии
0
127
21:45 14.05.2018
Посольство США в Иерусалиме только обострит существующей конфликт - МИД Египта
0
165
21:15 14.05.2018
Во втором полугодии ожидается увеличение роста потребительских цен - ЦБ РФ
0
208
20:41 14.05.2018
Малобродскому изменили меру пресечения по состоянию здоровья
0
219
20:15 14.05.2018
РФ, Иран и Турция считают необходимым продолжать борьбу с терроризмом в Сирии - Лавреньтьев
0
220
19:45 14.05.2018
МИД Украины занялся проверкой своего консула в Гамбурге
0
300
19:15 14.05.2018
Последние соглашения по промзоне РФ в Египте будут подписаны в течение недели - Лавров
0
295
19:02 14.05.2018
Казака Евгения Федорчункова суд оштрафовал за мелкое хулиганство на митинге 5 мая в Москве
0
331
18:30 14.05.2018
Суд признал блокировку сайта Ходорковского законной
0
316

Возврат к списку