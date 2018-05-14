Госдеп США опроверг заявление о расширение полномочий своего спецпредставителя по Украине
23:15 14.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сообщения СМИ о том, что спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру якобы расширили полномочия, не соответствуют действительности, сфера его ответственности остается прежней. Об этом сообщил корр. ТАСС представитель Госдепартамента.
"Они [публикации] не соответствуют действительности. Волкер продолжает выполнять роль спецпредставителя по Украине, и его мандат остается прежним. Политика США заключается в полном восстановлении территориальной целостности Украины", - отметил сотрудник внешнеполитического ведомства.
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