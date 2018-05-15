Савченко просит Путина о содействии в обмене пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками

08:37 Источник: Lenta.ru

Депутат Верховной Рады Украиныобратилась с просьбой к президенту Россиио содействии в обмене пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Об этом она заявила в понедельник, 14 мая, передает «Гордон».

После заседания Шевченковского районного суда Киева Савченко сказала, что не считает себя кандидатом на обмен удерживаемыми лицами, но обращается к Путину с просьбой о содействии.