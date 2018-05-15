Савченко просит Путина о содействии в обмене пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками
08:37 15.05.2018 Источник: Lenta.ru
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко обратилась с просьбой к президенту России Владимиру Путину о содействии в обмене пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Об этом она заявила в понедельник, 14 мая, передает «Гордон». После заседания Шевченковского районного суда Киева Савченко сказала, что не считает себя кандидатом на обмен удерживаемыми лицами, но обращается к Путину с просьбой о содействии.
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