0
0
86
Новости

В свободном доступе оказались личные данные 3 млн пользователей Facebook

Добавить в избранное

11:05 15.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Личные данные трех миллионов пользователей Фейсбука оказались в свободном доступе, — сообщает издание New Scientist. Сотрудники Кембриджского университета использовали информацию из популярного приложения, который включал в себя ответы на психологические тесты.

Сообщается, что данные передавались через недостаточно защищенный сайт. Регулятор в Великобритании начал расследование. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:32 15.05.2018
Директора производившего "Новичок" НИИ в Чехии уволили с должности
0
22
11:20 15.05.2018
СБУ обыскивает офис РИА Новости Украина, задержан главный редактор
0
54
11:00 15.05.2018
У берегов Йемена ракета попала в российское судно
0
105
10:32 15.05.2018
Решение суда о блокировке Telegram не вступало в силу, оно обжаловано
0
135
10:20 15.05.2018
Эстония на учениях отразила нападение "восточного соседа" Муриниуса
0
145
10:05 15.05.2018
Мэр Уфы - против публичных жертвоприношений
0
153
10:00 15.05.2018
Опрос: 48% россиян смотрят телевизор ради выпусков новостей
0
162
09:32 15.05.2018
В Кемерове демонтируют ТЦ "Зимняя вишня"
0
196
09:20 15.05.2018
На Украине начала работу "Патрульная полиция Крыма"
0
208
09:05 15.05.2018
Племяннице Скрипаля повторно отказали в британской визе
0
236

Возврат к списку