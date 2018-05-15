В свободном доступе оказались личные данные 3 млн пользователей Facebook
11:05 15.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Личные данные трех миллионов пользователей Фейсбука оказались в свободном доступе, — сообщает издание New Scientist. Сотрудники Кембриджского университета использовали информацию из популярного приложения, который включал в себя ответы на психологические тесты.
Сообщается, что данные передавались через недостаточно защищенный сайт. Регулятор в Великобритании начал расследование. Эхо Москвы
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