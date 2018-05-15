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Новости

Фонд Сороса покидает Венгрию

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17:00 15.05.2018 Источник: Коммерсант.ru

Фонд «Открытое общество», принадлежащий американскому миллиардеру Джорджу Соросу, закроет свой офис в Будапеште и переедет в Берлин, сообщает Reuters со ссылкой на заявление организации. Как пояснили в фонде, соответствующее решение было принято в связи с тем, что венгерские власти «готовятся ввести дополнительные ограничения для неправительственных организаций».

«Правительство Венгрии оклеветало нас, исказило результаты нашей работы и подавило гражданское общество ради политической выгоды, используя тактику, ранее не применявшуюся за всю историю ЕС»,— заявил президент «Открытого общества» Патрик Гаспар. В фонде добавили, что продолжат поддерживать работу групп гражданского общества в Венгрии по таким вопросам, как права человека, искусство и культура, свобода СМИ, образование и здравоохранение.  Коммерсантъ

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