Фонд Сороса покидает Венгрию
17:00 15.05.2018 Источник: Коммерсант.ru
Фонд «Открытое общество», принадлежащий американскому миллиардеру Джорджу Соросу, закроет свой офис в Будапеште и переедет в Берлин, сообщает Reuters со ссылкой на заявление организации. Как пояснили в фонде, соответствующее решение было принято в связи с тем, что венгерские власти «готовятся ввести дополнительные ограничения для неправительственных организаций».
«Правительство Венгрии оклеветало нас, исказило результаты нашей работы и подавило гражданское общество ради политической выгоды, используя тактику, ранее не применявшуюся за всю историю ЕС»,— заявил президент «Открытого общества» Патрик Гаспар. В фонде добавили, что продолжат поддерживать работу групп гражданского общества в Венгрии по таким вопросам, как права человека, искусство и культура, свобода СМИ, образование и здравоохранение. Коммерсантъ
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