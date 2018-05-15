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КНДР начала работы по демонтажу ядерного полигона

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17:12 15.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Северная Корея начала работы по демонтажу ядерного полигона. К такому выводу пришли эксперты специализированного сайта, который анализирует спутниковые снимки территории КНДР. На снимках также видно, что в районе казарм отсутствует активность, а в районе одного из входов на полигон началось строительство небольшого моста. Данный полигон расположен неподалеку от границы с Китаем. Эхо Москвы

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