КНДР начала работы по демонтажу ядерного полигона
17:12 15.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Северная Корея начала работы по демонтажу ядерного полигона. К такому выводу пришли эксперты специализированного сайта, который анализирует спутниковые снимки территории КНДР. На снимках также видно, что в районе казарм отсутствует активность, а в районе одного из входов на полигон началось строительство небольшого моста. Данный полигон расположен неподалеку от границы с Китаем. Эхо Москвы
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