Украинские власти этапируют Кирилла Вышинского из Киева в Херсон
07:24 16.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Там руководителю РИА Новости Украины будут избирать меру пресечения. Как сообщил РИА Новости адвокат Кирилла Вышинского, в Херсоне расположен офис украинской прокуратуры «автономной республики Крым», которая ведет дело. Вышинский был задержан накануне по обвинению в госизмене. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В МИД России ранее назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Задержание журналистов на Украине стало ответной мерой на открытие Крымского моста. Такое мнение в интервью «Эху» высказала главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По словам Симоньян, в ближайшее время будут предприняты меры для того, чтобы исправить ситуацию с журналистами. Подробности Симоньян сообщить отказалась. Обыски в офисах российских СМИ на Украине, задержание журналистов и их высылка в Россию – все это проявления гибридной войны. Такое мнение «Эху» высказал журналист Аркадий Бабченко.
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