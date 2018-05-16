Украинские власти этапируют Кирилла Вышинского из Киева в Херсон

07:24 Источник: Эхо Москвы

Там руководителю РИА Новости Украины будут избирать меру пресечения. Как сообщил РИА Новости адвокат, в Херсоне расположен офис украинской прокуратуры «автономной республики Крым», которая ведет дело. Вышинский был задержан накануне по обвинению в госизмене. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

В МИД России ранее назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом.

Задержание журналистов на Украине стало ответной мерой на открытие Крымского моста. Такое мнение в интервью «Эху» высказала главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT

По словам Симоньян, в ближайшее время будут предприняты меры для того, чтобы исправить ситуацию с журналистами. Подробности Симоньян сообщить отказалась.

Обыски в офисах российских СМИ на Украине, задержание журналистов и их высылка в Россию – все это проявления гибридной войны. Такое мнение «Эху» высказал журналист