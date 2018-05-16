0
0
85
Новости

Украинские власти этапируют Кирилла Вышинского из Киева в Херсон

Добавить в избранное

07:24 16.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Там руководителю РИА Новости Украины будут избирать меру пресечения. Как сообщил РИА Новости адвокат Кирилла Вышинского, в Херсоне расположен офис украинской прокуратуры «автономной республики Крым», которая ведет дело. Вышинский был задержан накануне по обвинению в госизмене. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

В МИД России ранее назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом.

Задержание журналистов на Украине стало ответной мерой на открытие Крымского моста. Такое мнение в интервью «Эху» высказала главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

По словам Симоньян, в ближайшее время будут предприняты меры для того, чтобы исправить ситуацию с журналистами. Подробности Симоньян сообщить отказалась.

Обыски в офисах российских СМИ на Украине, задержание журналистов и их высылка в Россию – все это проявления гибридной войны. Такое мнение «Эху» высказал журналист Аркадий Бабченко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

07:48 16.05.2018
"Единая Россия" поддержала кандидатуру Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты России
0
9
07:35 16.05.2018
Египет вынудил ХАМАС остановить "марш возвращения" палестинцев
0
45
07:12 16.05.2018
Южная Корея сожалеет об отказе КНДР от участия в переговорах на высоком уровне
0
99
07:00 16.05.2018
Автодорожная часть Крымского моста открыта для движения машин
0
109
23:15 15.05.2018
Шеф агентства "РИА Новости" в Киеве не задержан и вышел на связь - замглавреда
0
476
22:45 15.05.2018
Путин призвал развивать и наращивать технологии в области противовоздушной обороны
0
527
22:15 15.05.2018
Совет ООН созывает спецсессию для обсуждения ситуации в Газе
0
517
21:45 15.05.2018
Ведомство по надзору за образованием в РФ хотят напрямую подчинить правительству
0
554
21:15 15.05.2018
Иран обещает возобновить обогащение урана "до нужного уровня"...
0
602
20:45 15.05.2018
Премьер-министр Швеции требует провести независимое расследование в Газе
0
562

Возврат к списку