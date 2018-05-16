Иран угрожает возобновить обогащение урана, если "ядерная сделка" не будет сохранена

08:23 Источник: NEWSru.co.il

Иран возобновит обогащение урана, если не будет найден способ сохранить "ядерную сделку", которая была заключена с Евросоюзом в 2015 году. Об этом 15 мая заявил официальный представитель Тегерана.

"Если наши интересы не будут соблюдены, мы выйдем из сделки и возобновим обогащение урана до 20% или до любого другого уровня, который сочтем необходимым", - цитирует агенство Reuters интервью, которое далагентству Tansim.

По условиям действующего соглашения, Ирану разрешено обогащать уран до 3,67%.

Отметим, что еще в апреле представители Ирана заявляли, что для возобновления обогащения урана Тегерану потребуется не более четырех дней.