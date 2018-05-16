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Новости

Бывшего сотрудника ЦРУ подозревают в крупнейшей краже данных

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10:05 16.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Американское правительство подозревает бывшего сотрудника ЦРУ в крупнейшей краже данных. Как сообщает NBC News, 29-летнего Джошуа Адама Шульте обвиняют в передаче в 2017 году сверхсекретных хакерских программных средств организации WikiLeaks. По оценкам экспертов, утечка стала одной из самых разрушительных в современной истории и включала в себя хакерские инструменты и ПО, которое было разработано для взятия под контроль iPhone и превращения смарт-ТВ в устройства наблюдения. Подозреваемый сейчас находится в тюрьме по обвинению в хранении и распространении детской порнографии. Эхо Москвы

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