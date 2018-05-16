Бывшего сотрудника ЦРУ подозревают в крупнейшей краже данных
10:05 16.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Американское правительство подозревает бывшего сотрудника ЦРУ в крупнейшей краже данных. Как сообщает NBC News, 29-летнего Джошуа Адама Шульте обвиняют в передаче в 2017 году сверхсекретных хакерских программных средств организации WikiLeaks. По оценкам экспертов, утечка стала одной из самых разрушительных в современной истории и включала в себя хакерские инструменты и ПО, которое было разработано для взятия под контроль iPhone и превращения смарт-ТВ в устройства наблюдения. Подозреваемый сейчас находится в тюрьме по обвинению в хранении и распространении детской порнографии. Эхо Москвы
Новости
- 13:32 15.05.2018
- В США сравнили истребитель F-22 с российским Су-57
- 12:00 14.05.2018
- Минобороны РФ опубликовало видео о системе контроля за ядерными испытаниями
- 09:00 14.05.2018
- Российские комплексы "Уран" смогут изменить баланс сил в военных конфликтах - СМИ
- 10:13 13.05.2018
- WP: США боятся, что Иран захватит американскую военбазу в Сирии
- 11:00 12.05.2018
- ВМФ России получит подводные атомные беспилотники "Посейдон" до 2027 года
- 09:00 12.05.2018
- Близ Аляски перехвачены два российских бомбардировщика - СМИ
- 13:00 11.05.2018
- В США похвалили российский "Кинжал"
- 12:00 11.05.2018
- Минобороны РФ раскрыло информацию о ядерном испытании Северной Кореи
- 09:20 11.05.2018
- Российские ВВС 4 раза за неделю осуществили перехват иностранных летательных аппаратов
- 09:05 11.05.2018
- Израильская ракета уничтожила в Сирии "Панцирь-С1" [+ВИДЕО]
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать