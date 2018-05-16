Ущерб от нарушений при использовании бюджетных средств вырос в 2017 г. почти в два раза
11:20 16.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Ущерб от нарушений при использовании средств федбюджета вырос в 2017 году почти в два раза. Он оценивается в 1,8 трлн рублей против 966 млрд. годом ранее. Об этом говорится в годовом отчете Счетной палаты. В частности, контрольное ведовство выявило нарушения на 627 млрд рублей при ликвидации Роскосмоса.
Проверка деятельности Минобороны выявила незаконное использование различных ресурсов на общую сумму более 544 млрд рублей. Нарушения по сельскому хозяйству оцениваются в 200 млн. Объем финансовых нарушений Минобрнауки превысил 50 млрд рублей. Эхо Москвы
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