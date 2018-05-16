Потоки транспорта через Крымский мост бьют рекорды Керченской переправы
21:45 16.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 14 тыс. транспортных средств проехало по открытому в среду Крымскому мосту за первые 12 часов, побив рекорд Керченской паромной переправы, сообщили в информцентре "Крымский мост".
"За первые 12 часов с момента открытия Крымского моста поток транспорта между двумя берегами побил абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы. К 19:00 по Крымскому мосту прошло более 7 тыс. транспортных средств в сторону Крыма и более 6,7 тыс. - в сторону Кубани. Таким образом суммарно в обе стороны по мосту проехали почти 14 тыс. транспортных средств", - говорится в сообщении.
В информцентре рассказали, что Керченская паромная переправа показала абсолютный рекорд своей работы в августе 2017 года, когда за сутки перевезла в обоих направлениях почти 13 тыс. транспортных средств.
"Предварительные прогнозы специалистов говорили о том, что после ввода в эксплуатацию автодороги по Крымскому мосту интенсивность движения может достигать 12-13 тыс. автомобилей в сутки. Такие пиковые нагрузки прогнозировались на первые месяцы после открытия Крымского моста из-за интереса к уникальному инженерному сооружению в Керченском проливе, а также - традиционно в курортный сезон. Предполагается, что в целом в первый год работы Крымского моста поток автотранспорта между Кубанью и Крымом может вырасти сразу на 35-40%", - отметили в информцентре.
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