Офис НАТО в Кишиневе может закрыться к концу 2018 года
10:20 17.05.2018 Источник: НГ-Online
В своем интервью газете «Известия» президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что офис НАТО в Кишиневе может быть закрыт уже в этом году.
«Напомню, я всегда выступал против офиса НАТО в Кишиневе. Есть большая вероятность, что после парламентских выборов в конце этого года офис альянса будет закрыт», — сказал Додон.
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