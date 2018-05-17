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Новости

Офис НАТО в Кишиневе может закрыться к концу 2018 года

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10:20 17.05.2018 Источник: НГ-Online

В своем интервью газете «Известия» президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что офис НАТО в Кишиневе может быть закрыт уже в этом году.

«Напомню, я всегда выступал против офиса НАТО в Кишиневе. Есть большая вероятность, что после парламентских выборов в конце этого года офис альянса будет закрыт», — сказал Додон.

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