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Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях

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13:20 17.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект в третьем, окончательном, чтении на пленарном заседании 22 мая.

Законопроект, внесенный группой депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, предусматривает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные меры в отношении России, предпринятые США и другими странами.

Правительству по решению президента предоставляется право вводить различные меры противодействия, которые при этом не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах. Соответствующие решения также могут быть приняты президентом на основании предложений Совета безопасности РФ. В то же время в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, правительство отменяет соответствующие меры воздействия (противодействия).

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