Молодые кинематографисты соберутся на кинофоруме "Благотворительность в объективе"
13:32 17.05.2018 Источник: НГ-Online
С 17 по 20 мая во Владимирской области и Москве проходит III Открытый кинофорум «Благотворительность в объективе». На него собрались молодые режиссеры из 33-х регионов России и ближнего зарубежья, профессионалов кино- и видеоиндустрии, а также представителей благотворительных фондов.
Кинофорум «Благотворительность в объективе» инициировал и ежегодно проводит Благотворительный фонд реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания, «Шередарь». Он задуман как неформальная площадка для создания творческих коллабораций молодых кинематографистов и НКО. Как правило, у режиссеров есть видение, идеи, но зачастую нет темы или героя. А у благотворительных организаций, напротив, есть история и темы, но нет понимания, как рассказать свою историю. На кинофоруме НКО и режиссеры знакомятся, находят общие интересы и точки соприкосновения, которые в дальнейшем приведут к реальным творческим проектам. Таким образом кинофорум «Благотворительность в объективе» помогает развивать идеи благотворительности в обществе – с помощью яркого, образного и самого доступного языка кино.
Программа кинофорума включает мастер-классы профессионалов кино и телевидения – актеров и режиссеров Сергея Пускепалиса и Александра Жигалкина, документалиста Виталия Калинина, оператора Олега Кочубея, тележурналиста Ильи Тарасова, продюсера Анны Коряковцевой и др. Они расскажут о том, как создать качественный телевизионный и кино-продукт. Важной составляющей кинофорума станет и брейн-сторминг – представители НКО представят свои задачи, поделятся проблемами, а остальные участники будут обсуждать идеи, как можно рассказать об этом.
Основная программа кинофорума с 17 по 19 мая пройдет на реабилитационной базе благотворительного фонда «Шередарь» (Владимирская обл, пос. Сосновый бор), 20 мая церемония закрытия состоится в Москве, в кинотеатре «Иллюзион» (Котельническая наб., 13:00).
Новости
- 13:20 17.05.2018
- Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях
- 13:05 17.05.2018
- Министры социального блока сохранят свои посты - источник
- 13:00 17.05.2018
- Цена на нефть Brent превысила отметку $80 за баррель
- 12:32 17.05.2018
- На патриарха Кирилла подали в церковный суд
- 12:20 17.05.2018
- Почти 70 депутатов региональных заксобраний находятся за чертой бедности - СМИ
- 12:05 17.05.2018
- Волгоградские экологи занялись опасными для здоровья теплицами
- 12:00 17.05.2018
- Госдума освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты
- 11:32 17.05.2018
- В Швеции запретили добычу и переработку урана
- 11:20 17.05.2018
- Неустановленная азиатская страна снова разрушает озоновый слой
- 11:05 17.05.2018
- Посольство РФ готово помочь Британии советом относительно строительства мостов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать