Молодые кинематографисты соберутся на кинофоруме "Благотворительность в объективе"

13:32 Источник: НГ-Online

С 17 по 20 мая во Владимирской области и Москве проходит III Открытый кинофорум «Благотворительность в объективе». На него собрались молодые режиссеры из 33-х регионов России и ближнего зарубежья, профессионалов кино- и видеоиндустрии, а также представителей благотворительных фондов.

Кинофорум «Благотворительность в объективе» инициировал и ежегодно проводит Благотворительный фонд реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания, «Шередарь». Он задуман как неформальная площадка для создания творческих коллабораций молодых кинематографистов и НКО. Как правило, у режиссеров есть видение, идеи, но зачастую нет темы или героя. А у благотворительных организаций, напротив, есть история и темы, но нет понимания, как рассказать свою историю. На кинофоруме НКО и режиссеры знакомятся, находят общие интересы и точки соприкосновения, которые в дальнейшем приведут к реальным творческим проектам. Таким образом кинофорум «Благотворительность в объективе» помогает развивать идеи благотворительности в обществе – с помощью яркого, образного и самого доступного языка кино.

Программа кинофорума включает мастер-классы профессионалов кино и телевидения – актеров и режиссеров Сергея Пускепалиса и Александра Жигалкина, документалиста Виталия Калинина, оператора Олега Кочубея, тележурналиста Ильи Тарасова, продюсера Анны Коряковцевой и др. Они расскажут о том, как создать качественный телевизионный и кино-продукт. Важной составляющей кинофорума станет и брейн-сторминг – представители НКО представят свои задачи, поделятся проблемами, а остальные участники будут обсуждать идеи, как можно рассказать об этом.

Основная программа кинофорума с 17 по 19 мая пройдет на реабилитационной базе благотворительного фонда «Шередарь» (Владимирская обл, пос. Сосновый бор), 20 мая церемония закрытия состоится в Москве, в кинотеатре «Иллюзион» (Котельническая наб., 13:00).