Подмосковные пенсионеры начали получать единовременную выплату из бюджета Московской области

16:12 Источник: НГ-Online

Фото Сергея Демьянюка

С этого месяца началась единовременная выплата 5 тыс. руб. подмосковным пенсионерам. Ее могут получить все, кому в 2018 году исполняется 70 и более лет. С такой инициативой выступил губернатор Московской областиво время ежегодного обращения к жителям региона.Деньги пенсионеры получают на карту либо наличными в отделениях банков. Также их может принести на дом почтальон. Всего данной мерой социальной поддержки смогут воспользоваться около 700 тыс. пожилых людей, проживающих в Московской области. Для оформления достаточно обратиться в территориальное отделение социальной защиты с документом, удостоверяющим личность.

«Порядка 700 тыс. жителей, которым в этом году или ранее исполнилось 70 лет, получат по пять тысяч рублей, чтобы направить их на свои нужды, – заявил Андрей Воробьёв ранее. – Наша задача – каждый год работать так, чтобы сильный бюджет позволял поддерживать тех, кому в силу возраста уже сложно работать. В этом году на эту поддержку мы выделили 3,5 млрд руб. Очень надеюсь, что наши предприятия позволят нам наращивать экономическую мощь и увеличивать объем средств, которые мы направляем на социальную защиту».

«По состоянию на сегодняшний день выплату на свой банковский счет или через почтовое отделение получили 95% граждан. Оставшиеся граждане, кто до этого не обращался в социальную защиту и реквизиты которых отсутствуют в базе Министерства социального развития Московской области, получат свою выплату после обращения в территориальное отделение социальной защиты с документом, удостоверяющим личность. Таков порядок и для пенсионеров, которые достигнут возраста 70 лет в 2018 году», – рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Георгий Соловьев