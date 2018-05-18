Путин и Асад провели переговоры в Сочи
07:00 18.05.2018
В Сочи состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, передает пресс-служба Кремля. В начале беседы российский лидер поздравил президента Сирии с началом священного месяца Рамадан. «Хочу также поздравить Вас со значительными успехами сирийской правительственной армии в борьбе с террористическими формированиями. Благодаря усилиям, которые предприняты вашими военнослужащими за последнее время, сделаны очень важные шаги в дальнейшем укреплении законной власти. Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы. И конечно, сейчас, после этих военных успехов, безусловно, созданы дополнительные условия для возобновления полноформатного политического процесса», — сказал Путин. Он подчеркнул, что многое уже сделано в ходе астанинского процесса по урегулированию в Сирии и в рамках Конгресса сирийского национального диалога, который прошёл в Сочи. «Теперь мы можем сделать следующие шаги совместно с вами. И следующая задача — это, конечно, экономическое восстановление и гуманитарная помощь людям, которые оказались в трудной ситуации», — заключил глава государства. ИА EADaily
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