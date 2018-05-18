Путин и Асад провели переговоры в Сочи

07:00

В Сочи состоялись переговорыс президентом Сирийской Арабской Республики, передает пресс-служба Кремля.

В начале беседы российский лидер поздравил президента Сирии с началом священного месяца Рамадан.

«Хочу также поздравить Вас со значительными успехами сирийской правительственной армии в борьбе с террористическими формированиями. Благодаря усилиям, которые предприняты вашими военнослужащими за последнее время, сделаны очень важные шаги в дальнейшем укреплении законной власти. Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы. И конечно, сейчас, после этих военных успехов, безусловно, созданы дополнительные условия для возобновления полноформатного политического процесса», — сказал Путин.