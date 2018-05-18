Саудовская Аравия и ОАЭ намерены обсудить с РФ экспорт нефти в свете выхода США из СВПД

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравиии министр энергетики и промышленности ОАЭпланируют обсудить на Петербургском международном экономическом форуме с российским коллегой поставки нефти в связи с выходом США из ядерного соглашения с Ираном (Совместного всеобъемлющего плана действий - СВПД). Об этом сообщает Министерство энергетики ОАЭ.

"Министры двух стран выразили обеспокоенность в связи с волатильностью рынка, вызванной недавними геополитическими событиями, несмотря на широкое предложение. Они договорились продолжить консультации и пристально следить за рынком нефти и пообещали работать вместе с другими производителями в рамках установленных механизмов, а также с основными потребителями для обеспечения стабильности рынка", - говорится в сообщении на сайте министерства.

"Министры согласились провести совместную встречу с российским министром энергетикив Санкт- Петербурге на следующей неделе на полях Петербургского международного экономического форума, чтобы продолжить эти консультации", - уточнили в министерстве. Между тем федеральное правительство РФ сложило полномочия 7 мая перед вступившим в должность главой государства, пока все его члены продолжают работу, имея статус исполняющих обязанности. Ожидается, что премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу представит президентусписок кандидатов на посты вице-премьеров и министров - если глава государства одобрит предложения, он может в этот же день подписать указы о назначениях. В Росконгрессе ранее сообщили, что Новак 25 мая примет участие в панельной сессии "Энергетическая трансформация" в рамках Петербургского международного экономического форума.

8 мая американский президентзаявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном, которое приостанавливало санкции, действовавшие против Тегерана в 2012-2015 годах. В течение этого времени более половины экспорта нефти Ирана попало под запрет. На следующий день после заявления Трампа саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех сообщил о готовности королевства восполнить нехватку нефти на рынке в случае ведения санкций против Ирана. Он также отметил, что консультируется по этому вопросу с Россией и США.

По подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), только четыре члена соглашения ОПЕК+ - Саудовская Аравия, Россия, Кувейт и ОАЭ - смогут в кратчайшие сроки нарастить добычу так, чтобы покрыть выпавшие объемы иранской нефти. Нынешний экспорт Ирана МЭА оценило в 2,4 млн баррелей в сутки, из которых под ограничение потенциально могут попасть 1,2 млн баррелей.