У госпитализированных в Волоколамске детей не обнаружено следов отравления свалочным газом

14:00 Источник: НГ-Online

Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области проверили распространенную СМИ информацию о госпитализации несовершеннолетних в больницу Волоколамска с диагнозом отравление газом. По результатам экспертиз установлено отсутствие в организмах детей токсичных веществ, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.По информации СМИ, госпитализация произошла после выброса сероводорода на мусорном полигоне Ядрово. В ходе проверки были проведены соответствующие экспертизы для получения ответов на вопросы о том, имело ли место отравление токсичным или иным веществом и причинен ли вред здоровью несовершеннолетних.В результате из выводов всех заключений экспертов следует, что в крови и моче освидетельствуемых следов сероводорода, метана, пропана и других токсичных газовых веществ не обнаружено. Таким образом, исходя из заключения химических судебных экспертиз и заключения судебно-медицинских экспертов следует, что вред здоровью обратившихся за медицинской помощью несовершеннолетним не причинен.Вместе с тем, в ходе проверки получены данные, что с полигона действительно произошел выброс свалочного газа. Материалы проверки по данным основаниям были переданы в органы полиции.

Георгий Соловьев