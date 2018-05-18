У госпитализированных в Волоколамске детей не обнаружено следов отравления свалочным газом
14:00 18.05.2018 Источник: НГ-Online
Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области проверили распространенную СМИ информацию о госпитализации несовершеннолетних в больницу Волоколамска с диагнозом отравление газом. По результатам экспертиз установлено отсутствие в организмах детей токсичных веществ, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.
По информации СМИ, госпитализация произошла после выброса сероводорода на мусорном полигоне Ядрово. В ходе проверки были проведены соответствующие экспертизы для получения ответов на вопросы о том, имело ли место отравление токсичным или иным веществом и причинен ли вред здоровью несовершеннолетних.
В результате из выводов всех заключений экспертов следует, что в крови и моче освидетельствуемых следов сероводорода, метана, пропана и других токсичных газовых веществ не обнаружено. Таким образом, исходя из заключения химических судебных экспертиз и заключения судебно-медицинских экспертов следует, что вред здоровью обратившихся за медицинской помощью несовершеннолетним не причинен.
Вместе с тем, в ходе проверки получены данные, что с полигона действительно произошел выброс свалочного газа. Материалы проверки по данным основаниям были переданы в органы полиции.
Георгий Соловьев
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