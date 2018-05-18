Суд арестовал экс-замминистра культуры Григория Пирумова
17:40 18.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Басманный суд Москвы арестовал бывшего замминистра культуры Григория Пирумова. Экс-чиновника обвиняют по делу о хищении как минимум 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа.
Судья Елена Ленская приняла решение арестовать Григория Пирумова до 16 июля. Защита обвиняемого настаивала на домашнем аресте, но суд посчитал, что экс-чиновник может попытаться скрыться от следствия или помешать ходу расследования. Перед оглашением решения судьи Пирумову стало плохо, в суд пришлось вызвать медиков. После оказания помощи обвиняемому заседание продолжилось.
Бывшего замминистра культуры задержали накануне сотрудники Следственного комитета и ФСБ. Эхо Москвы
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