0
0
103
Новости

Васильева: Российские школы могут войти в десятку лучших в мире

Добавить в избранное

18:22 18.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские школы могут войти в десятку лучших в мире, заявила в пятницу журналистам глава нового Министерства просвещения Ольга Васильева.

"В послании (майском указе президента РФ Владимира Путина) есть очень большая задача, стоящая перед школой - мы должны войти в десятку лучших мировых систем общего образования. Я думаю, что это очень амбициозная задача, но она достижима", - заявила Васильева.

По ее словам, каждый день приносит новые вызовы. "Еще в стенах прошлого ведомства мы много говорили о цифровизации школы, и мы отдаем себе отчет, что в современных условиях пройти мимо этого важнейшего направления нельзя. Важно также наполнять содержанием образовательные стандарты, мы продолжим эту работу. Очень большая часть нашей работы будет направлена на воспитание детей, этим нужно заниматься неустанно", - отметила министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

18:45 18.05.2018
Из аэропорта Ниццы эвакуировали людей после телефонного звонка
0
60
18:09 18.05.2018
Госдеп анонсировал "всеобъемлющую" стратегию по Ирану
0
145
17:40 18.05.2018
Суд арестовал экс-замминистра культуры Григория Пирумова
0
156
17:12 18.05.2018
Меркель заявила, что обсудит с Порошенко дело журналиста Вышинского
0
188
17:00 18.05.2018
РФ готова к переговорам с Украиной по транзиту газа - Путин
0
227
16:32 18.05.2018
Лондон должен быть готов к нанесению киберудара по РФ - глава спецслужбы
0
244
16:12 18.05.2018
Медведев назначил Приходько первым замглавы аппарата правительства
0
263
16:00 18.05.2018
Европарламентарии из всех стран ЕС поддержали сохранение русских школ Латвии
0
289
15:32 18.05.2018
Путин подписал указы о назначениях нового состава правительства РФ
0
306
15:12 18.05.2018
Израиль построил стену высотой 26 метров на границе с Иорданией
0
316

Возврат к списку