Васильева: Российские школы могут войти в десятку лучших в мире

18:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские школы могут войти в десятку лучших в мире, заявила в пятницу журналистам глава нового Министерства просвещения Ольга Васильева.

"В послании (майском указе президента РФ Владимира Путина) есть очень большая задача, стоящая перед школой - мы должны войти в десятку лучших мировых систем общего образования. Я думаю, что это очень амбициозная задача, но она достижима", - заявила Васильева.

По ее словам, каждый день приносит новые вызовы. "Еще в стенах прошлого ведомства мы много говорили о цифровизации школы, и мы отдаем себе отчет, что в современных условиях пройти мимо этого важнейшего направления нельзя. Важно также наполнять содержанием образовательные стандарты, мы продолжим эту работу. Очень большая часть нашей работы будет направлена на воспитание детей, этим нужно заниматься неустанно", - отметила министр.