0
0
90
Новости

В воскресенье в Москве будет прохладно и пасмурно

Добавить в избранное

08:43 20.05.2018

Погоду в столичном регионе сегодня будет определять холодный атмосферный фронт, большую часть дня погода будет пасмурной, местами пройдут небольшие дожди. Среднесуточная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 4-5 градусов.

В Москве и области сегодня облачно, вечером с прояснениями, временами небольшой дождь. Температура воздуха днем в столице +13…+15°, в Подмосковье +11…+16°. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление повысится до 753 мм рт. ст.
Солнечная активность ожидается умеренной, геомагнитное поле неустойчивым, - сообщает сайт Метеовести.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:10 20.05.2018
Глава Чечни заявил, что приказ о нападении на церковь в Грозном пришел с Запада
0
22
09:03 20.05.2018
Порошенко заявил, что "Северный поток-2" может развалить Европу
0
48
08:53 20.05.2018
Трамп призвал обнародовать документы о слежке ФБР за его предвыборной компанией
0
52
01:15 20.05.2018
Подмосковье активно участвует в акции "Ночь Музеев"
0
441
21:30 19.05.2018
Следовали выясняют причина отказа двигателей у самолета "Победы"
0
776
20:30 19.05.2018
На Кубе объявлен общенациональный день траура по жертвам авиакатастрофы
0
668
19:30 19.05.2018
Грозный: При попытке захватить заложников в церкви погиб один прихожанин и один был ранен
0
813
18:30 19.05.2018
РФ предлагает Сирии помощь в решение проблемы с нехваткой учителей
0
776
17:30 19.05.2018
ТАНТК им. Г. М. Бериева ищет выходы на рынки Китая, Франции и США
0
791
16:30 19.05.2018
Визиты Лаврова в Аргентину и на Кубу отменены - МИД РФ
0
1171

Возврат к списку