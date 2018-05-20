В воскресенье в Москве будет прохладно и пасмурно

08:43

Погоду в столичном регионе сегодня будет определять холодный атмосферный фронт, большую часть дня погода будет пасмурной, местами пройдут небольшие дожди. Среднесуточная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 4-5 градусов.





В Москве и области сегодня облачно, вечером с прояснениями, временами небольшой дождь. Температура воздуха днем в столице +13…+15°, в Подмосковье +11…+16°. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление повысится до 753 мм рт. ст.