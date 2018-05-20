Украина собирается выйти из ряда договоров, заключенных в рамках СНГ

13:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина выйдет из международных договоров, заключенных в рамках СНГ, которые не отвечают национальным интересам. Об этом в воскресенье заявил президент Петр Порошенко во время выступления в заповеднике "Быковнянские могилы" возле Киева.

"Сейчас мы внимательно просмотрим все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдем из тех, в которых найдем хотя бы малейшее несоответствие нашим украинским национальным интересам", - сказал он.

По словам Порошенко, Украина рассматривала СНГ исключительно как инструмент цивилизованного развода после распада СССР. При этом президент напомнил, что "Украина не ратифицировала устав СНГ, так и не стала и не собиралась становиться полноценной участницей СНГ".