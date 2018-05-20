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Индия начала подготовку "к войне следующего поколения"

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16:50 20.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия приступила к работе над беспилотными танками, самолетами, а также над боевыми роботами. Об этом сообщил журналистам глава департамента по оборонному производству Минобороны Индии Аджай Кумар.

"Это подготовка Индии к войне следующего поколения. За искусственным интеллектом будущее. Мы должны подготовиться к войне следующего поколения, которая будет все более и более технологичная, все более и более автоматизированная и роботизированная", - приводит в воскресенье слова Кумара телеканал Эн-ди-ти-ви.

Он добавил, что правительство страны решило вводить системы искусственного интеллекта в сухопутных войсках, в ВМС и ВВС.

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