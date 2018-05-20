Госдеп: Так называемые выборы в Венесуэле нелегитимны
19:00 20.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт назвала нелегитимными проходящие в Венесуэле президентские выборы. Об этом она заявила в воскресенье на своей странице в "Твиттере".
"Так называемые выборы в Венесуэле нелегитимны. США солидарны с демократическими странами по всему миру, выступающими в поддержку венесуэльского народа и его суверенного права выбирать своих представителей посредством свободных и честных выборов", - написала Науэрт.
Новости
- 19:30 20.05.2018
- В Китае успешно испытали авиадвигатель для гражданских лайнеров собственной разработки
- 18:36 20.05.2018
- США-Китай: Никакого торгового соглашения нет, есть только "понимание"
- 16:50 20.05.2018
- Индия начала подготовку "к войне следующего поколения"
- 16:27 20.05.2018
- Новая Tesla Model 3 будет полноприводной и с двумя моторами
- 15:02 20.05.2018
- Немецкой прессе не понравилось то, что Путин подарил Меркель цветы
- 13:44 20.05.2018
- Украина собирается выйти из ряда договоров, заключенных в рамках СНГ
- 13:00 20.05.2018
- Мошенники обворовали волгоградские тюрьмы
- 12:45 20.05.2018
- Германское ведомство по делам миграции проводит масштабную проверку своих отделений
- 12:21 20.05.2018
- На западе Москвы злоумышленники угнали КамАЗ
- 11:27 20.05.2018
- На Балканах жизни главе Турции может грозить опасность - пресса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать