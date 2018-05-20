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Новости

Госдеп: Так называемые выборы в Венесуэле нелегитимны

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19:00 20.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт назвала нелегитимными проходящие в Венесуэле президентские выборы. Об этом она заявила в воскресенье на своей странице в "Твиттере".

"Так называемые выборы в Венесуэле нелегитимны. США солидарны с демократическими странами по всему миру, выступающими в поддержку венесуэльского народа и его суверенного права выбирать своих представителей посредством свободных и честных выборов", - написала Науэрт.

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