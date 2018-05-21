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Новости

"Алмаз – Антей" свои возможности и продукцию на выставке в Астане

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12:46 21.05.2018

АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" продемонстрирует продукцию и технологические возможности своих предприятий на V Международной выставке вооружения и военно-технического имущества "КАДЕКС – 2018", которая пройдет с 23 по 26 мая 2018 года в столице Казахстана – Астане. В работе единой экспозиции "Алмаз – Антей" свою продукцию продемонстрируют пять дочерних предприятий Концерна: АО "ИЭМЗ "Купол", АО "УМЗ", АО "ФНПЦ "ННИИРТ" и АО "РИРВ".

На объединенной экспозиции Концерна в павильоне № 5 будут представлены модели видеоролики и медиапрезентации о зенитных ракетных системах большой дальности С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500" и С-300ПМУ2 "Фаворит", зенитных ракетных комплексах (ЗРК) средней и малой дальности семейства "Бук" и "Тор".

Кроме того, посетители стенда Концерна смогут ознакомиться с информацией о многофункциональном радиолокационном комплексе (РЛК) 55Ж6МЕ, подвижной радиолокационной станции дежурного режима 55Ж6УМЕ, мобильной РЛС дежурного режима "Небо-СВУ", мобильной РЛС 1Л121Е и малогабаритной 1Л122-1Е и мобильной РЛС 1Л125Е, - сообщает пресс-служба концерна "Алмаз – Антей" .

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