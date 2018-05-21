Украинский депутат предложил шантажировать МВФ
13:00 21.05.2018 Источник: Lenta.ru
Депутат Верховной рады от партии "Народный фронт" Александр Кирш считает необходимым сменить риторику в отношении Международного валютного фонда. Поскольку власти не могут повышать тарифы на газ, выполняя требование кредиторов, Кирш предлагает более жёстко торговаться с ними и даже угрожать дефолтом.
Парламентарий убеждён, что кредиторы должны испугаться дефолта, так как Украина, по его словам, является барьером, "отделяющим Запад от России".
— Можно ставить перед МВФ вопрос о дефолте с той же серьёзностью, как это сделала Греция. Шантажировать МВФ дефолтом, не бояться этого делать, — озвучил свою позицию депутат в интервью "Обозревателю".
При этом он отмечает, что такая стратегия выглядит справедливо именно по отношению к МВФ. Украинский депутат уверен, что кредиторы блефуют, озвучивая Киеву сложновыполнимые требования.
— В позиции МВФ много блефа. Когда МВФ говорит: "Там дам, там не дам" — врёт. Даст всё равно, — добавил он. Life.ru
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